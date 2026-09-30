Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана засече въздушна цел през изминалата нощ. Обектът се движил на изток от украинския град Измаил, в близост до речната граница с Румъния.

За наблюдение на ситуацията бяха вдигнати два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили. Самолетите изпълняват мисия по въздушна полиция в района.

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В 00:35 ч. местно време беше издадено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча. Съобщението беше изпратено чрез системата за ранно известяване „Ро-Алърт”.

От Министерството на националната отбрана съобщиха, че не са регистрирани прониквания в румънското въздушно пространство. Въздушната тревога вече е прекратена.

Редактор: Мария Барабашка