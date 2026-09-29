Възобновиха полетите на летището в Катания на италианския остров Сицилия. По-рано днес летищните операции бяха преустановени за пореден ден заради вулканичната активност на Етна и неблагоприятни метеорологични условия.

Летищният оператор Ессе А Чи (SAC) съобщи, че полетите от и до аеропорта са възобновени незабавно, след като степента на тревога била понижена - от червен на оранжев код.

Отново затвориха летището в Катания заради вулкана Етна, пренасочиха полети

L'aeroporto di Catania torna operativo: lo stop ai voli per la nube di cenere è stato revocato #catania https://t.co/B595JlqOLX — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) September 29, 2026

Летището беше обявило, че преустановява дейността си до 13:00 часа по Гринуич (16:00 часа българско време) във вторник, само няколко часа след като в понеделник вечерта приключи тридневно прекъсване на въздушния трафик.

Сицилианското летище, което е петото по брой пътници в Италия, често е засегнато от изхвърляне на вулканична пепел от Етна - най-високият и най-активен вулкан в Европа.

Последното прекъсване на полетите засегна хиляди пътници и оказа значителен натиск върху други сицилиански летища, тъй като авиокомпаниите пренасочиха полетите си.

Редактор: Ивета Костадинова