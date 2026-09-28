Над 900 плувци се включиха в 37-ото издание на плувния маратон Дакар-Горе, гмуркайки се в Атлантическия океан край сенегалската столица Дакар под палещите лъчи на слънцето. Надпреварата се проведе по два маршрута - 5,2-километрово трасе за професионалисти и 4,5-километрово плуване за любители.

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

Състезанието завърши на остров Горе - обект на световното наследство на ЮНЕСКО и исторически символ на трансатлантическата търговия с роби. Къщата на робите и нейната „Врата без завръщане“ са превърнали острова във важно място за почит към паметта на жертвите.

Оусейну Диоп, който спечели предишното издание, защити титлата си при мъжете за пета поредна година.

Редактор: Станимира Шикова