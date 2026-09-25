Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" репортерът на NOVA Юлиян Стоянов ни отвежда на кулинарно пътешествие в традиционните вкусове на Южна Полша.

Поляците със сигурност са гостоприемни, а първата ни спирка е директно за обяд - в сърцето на Краков, в легендарния ресторант "Баба Малина".

"Непознатите земи": Из шарените пазари на Маракеш

Мястото работи като класически полски млечен бар - концепция, позната още от миналия век. Тук се предлага евтина, домашно приготвена храна, поръчва се на гише, а след това остава само да изчакаш номера си да светне.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.