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Там ни отвеждат Юлиян Стоянов и Explorers Club Bulgaria
Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" репортерът на NOVA Юлиян Стоянов ни отвежда на кулинарно пътешествие в традиционните вкусове на Южна Полша.
Поляците със сигурност са гостоприемни, а първата ни спирка е директно за обяд - в сърцето на Краков, в легендарния ресторант "Баба Малина".
"Непознатите земи": Из шарените пазари на Маракеш
Мястото работи като класически полски млечен бар - концепция, позната още от миналия век. Тук се предлага евтина, домашно приготвена храна, поръчва се на гише, а след това остава само да изчакаш номера си да светне.
Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
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