Никола Цолов не успя да завърши първото основно състезание от уикенда във Формула 2 по улиците на Баку и загуби лидерската позиция във временното класиране при пилотите.

Надпреварата за българския състезател приключи в 12-ата обиколка. Цолов попадна в ситуация без възможност да избегне инцидент, развил се непосредствено пред него, и беше принуден да отпадне. Катастрофата доведе и до временно прекъсване на състезанието с червен флаг.

Никола Цолов увеличи преднината си на върха във Формула 2

Преди отпадането пилотът на „Кампос Рейсинг“ получи и петсекундно наказание за пресичане на бялата линия при влизане в бокса.

По-рано през деня Цолов записа пето място в спринтовата надпревара в Баку. Българинът стартира от първа позиция, но не успя да я задържи до финала.

Нулевият актив от основното състезание доведе и до промяна на върха в генералното класиране. Рафаел Камара успя да изпревари съотборника на Цолов в „Кампос Рейсинг“ Ноел Леон в заключителните метри и завърши четвърти.

Така Камара вече е начело със 182 точки - само една повече от Цолов, който остава с 181. Победител в състезанието стана Алекс Дън. С успеха си той също се доближи до лидерите в битката за титлата и вече изостава с осем точки от Камара. Уикендът във Формула 2 в Баку продължава в неделя с второто основно състезание. Стартът е насрочен за 10:00 часа българско време.

Редактор: Цветина Петкова