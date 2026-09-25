Снимка: ОДМВР-Монтана
Трима мъже са задържани при полицейска операция срещу производството и разпространението на наркотици
132 килограма канабис, както и количества екстази и амфетамин са иззети при полицейска акция срещу производството и разпространението на наркотични вещества в област Монтана. Задържани са трима мъже.
На 24 септември служители на участък „Бойчиновци“ са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин, в близост до река Огоста. От мястото са иззети 129 килограма листна маса и съцветия от 70 конопени растения, достигащи височина до 4,5 метра. Плантацията е била оборудвана с напоителна система и специални ограждения.
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Снимка: ОДМВР-Монтана
Същия ден криминалисти от Районното управление в Монтана са установили и друга нива с канабис в бившия стопански двор на село Безденица. Там е задържан 24-годишен мъж, който отглеждал 12 растения с общо тегло 3,550 килограма.
Снимка: ОДМВР-Монтана
В Монтана са извършени и две проверки на мъже на 23 и 24 години. При тях са открити съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин.
По случаите са образувани три досъдебни производства и едно бързо производство под надзора на прокуратурата.Редактор: Георги Иванов
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