Снимка: Стопкадър
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Момчето взело автомобила от леля си
16-годишното момче, подкарало кола край Велико Търново и предизвикало катастрофа, е опитало да избяга от полицията. Това каза зам.-началникът на Районното управление в Полски Тръмбеш Михаил Михайлов в ефира на "Здравей, България". Впоследствие тестове доказали, че тийнейджърът е седнал зад волана след употреба на алкохол. Положителна проба дал и неговият спътник. Неправоспособният водач взел автомобила от леля си.
Случаят е от сряда в село Страхилово, а сигналът в районното управление е получен около 23 ч. И тийнейджърът, и 20-годишният му приятел са с фрактури.
„Оказва се, че след инцидента двамата младежи тръгнали да бягат, но полицаите ги намерили в непосредствена близост до мястото на инцидента. Едното момче имало кръв по главата. Веднага е повикана линейка. И двете лица признаха, че зад волана е седял именно 16-годишният”, обясни Михайлов.
„Дрегерът отчел 0,55 промила алкохол при тийнейджъра и 1,05 промила - при спътника му. И двете лица не са употребявали наркотици”, добави Михайлов.
По случая е образувано досъдебно производство.
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