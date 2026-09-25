Силен взрив, причинен от предполагаем теч на газ, доведе до частично срутване на двуетажна сграда в централния атински квартал "Плака". При инцидента пострадаха трима души.

Пожарната служба, полицията и линейка били изпратени на улица „Лисикратус“ под Акропола след взрива, който станал малко след 7:30 ч. сутринта. Районът бил отцепен. След експлозията избухнал и пожар. Нанесени са щети на автомобили, паркирани в близост.

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Държавната телевизия ERT съобщи, че случаен минувач получил леки наранявания при взрива, една жена била извадена невредима от развалините на сградата, а друга – от съседна постройка, където също били нанесени сериозни щети. И двете жени са с наранявания, които не застрашават живота им.

Пожарната служба съобщи, че на място били изпратени 24 пожарникари.

Редактор: Дарина Методиева