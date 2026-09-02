Много висок риск от пожари има в Атика, Евия и по островите

Близо 30 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха и над 150 пожарникари се борят с няколко големи пожара в Гърция. Огнени фронтове има източно от Атина, на остров Евия и в района на Тива, а властите разпоредиха превантивна евакуация на населени места, съобщава „Катимерини“.

Един от сериозните пожари бушува в Южна Евия, в района на град Каристос. Огънят е обхванал храстова растителност, а в операцията по потушаването му са включени 13 самолета и хеликоптера и 60 пожарникари на терен.

Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия

Заради разпространението на пламъците властите са изпратили предупредителни съобщения чрез системата за спешни известия до телефоните на жителите и туристите в района. Наредена е превантивна евакуация на три села.

Друг голям фронт се е разгорял край село Митикас в района на Тива, северозападно от Атина. Там срещу пламъците се борят 76 пожарникари, подпомагани от 14 летателни средства.

Трети пожар е избухнал в храстова растителност край Пеания, непосредствено източно от гръцката столица. Към мястото са изпратени 32 пожарникари и два хеликоптера.

Пожар гори близо до къщи на гръцкия остров Евия

Така общо в трите района са мобилизирани 168 пожарникари и 29 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха.

Ситуацията остава тревожна и за четвъртък. Властите поставиха редица райони на Гърция в четвърта от общо пет степени на опасност от възникване на горски пожари.

Много висок риск е обявен за Атика и района на Атина, Южна Евия, Цикладите, както и за островите Лесбос, Хиос, Самос и Икария в източната част на Егейско море.

Трета степен на опасност е в сила за останалите острови в Егейско море, Крит, Тракия, Корфу и североизточната част на Пелопонес. Останалата част от страната е поставена във втора степен.

През последните седмици пожарите в Гърция са унищожили хиляди хектари гори и десетки жилища. Седем души са загинали при огнените бедствия, посочва „Катимерини“.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: „Катимерини“

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