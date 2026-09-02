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Много висок риск от пожари има в Атика, Евия и по островите
Близо 30 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха и над 150 пожарникари се борят с няколко големи пожара в Гърция. Огнени фронтове има източно от Атина, на остров Евия и в района на Тива, а властите разпоредиха превантивна евакуация на населени места, съобщава „Катимерини“.
Един от сериозните пожари бушува в Южна Евия, в района на град Каристос. Огънят е обхванал храстова растителност, а в операцията по потушаването му са включени 13 самолета и хеликоптера и 60 пожарникари на терен.
Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия
Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο: Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμειςhttps://t.co/JYIvnZTcP6#Ant1news #φωτια #Καρυστος pic.twitter.com/u8jvGREUsq— Ant1news.gr (@AntennaNews) September 2, 2026
Заради разпространението на пламъците властите са изпратили предупредителни съобщения чрез системата за спешни известия до телефоните на жителите и туристите в района. Наредена е превантивна евакуация на три села.
Όπως φαίνεται η φωτιά στην #ευβοια για ακόμα μία φορά είναι ανεξέλεγκτη.— Trebotroll✨ (@trebotroll) September 2, 2026
Στέλνονται συνεχώς 112 για εκκενώσεις περιοχών.
Εδώ ο η εθνική οδός Λέπουρα #Κάρυστος στην Νότια Εύβοια πριν από 2 εβδομάδες. #απε pic.twitter.com/OrQgmvlDST
Друг голям фронт се е разгорял край село Митикас в района на Тива, северозападно от Атина. Там срещу пламъците се борят 76 пожарникари, подпомагани от 14 летателни средства.
Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους στην Κάρυστο – Στα 4 χλμ. το πύρινο μέτωπο, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες – ΒΙΝΤΕΟ#Φωτιά #Εύβοιαhttps://t.co/AqPrMIpAIt— enikos.gr (@enikos_gr) September 2, 2026
Трети пожар е избухнал в храстова растителност край Пеания, непосредствено източно от гръцката столица. Към мястото са изпратени 32 пожарникари и два хеликоптера.
Пожар гори близо до къщи на гръцкия остров Евия
Така общо в трите района са мобилизирани 168 пожарникари и 29 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха.
Red Code για φωτιές την Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου – Χάρτης με τις «κόκκινες» περιοχές https://t.co/pTpgLXoeAv #RedCode #Πυρκαγιές #Αττική #Εύβοια #Αιγαίο— agrinio24.gr (@agrinio24gr) September 2, 2026
Φωτιά στην Κάρυστο: Τρία μέτωπα - Εκκενώθηκαν τρεις περιοχές - Ελεύθερος Τύπος #eleftherostypos https://t.co/OkXwuOYEK6— Ελεύθερος Τύπος (@etyposgr) September 2, 2026
Ситуацията остава тревожна и за четвъртък. Властите поставиха редица райони на Гърция в четвърта от общо пет степени на опасност от възникване на горски пожари.
Φωτιά στην Παιανία στη θέση Αρχοντικό - https://t.co/WvcC89FI4F pic.twitter.com/AT0dyA6Ofk— libre (@libre_gr) September 2, 2026
Много висок риск е обявен за Атика и района на Атина, Южна Евия, Цикладите, както и за островите Лесбос, Хиос, Самос и Икария в източната част на Егейско море.
Φωτιά στον Μύτικα Θήβας κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο - Επιχειρούν 12 αεροσκάφη https://t.co/RB1atgqdsb— NEWS 24/7 (@News247gr) September 2, 2026
Трета степен на опасност е в сила за останалите острови в Егейско море, Крит, Тракия, Корфу и североизточната част на Пелопонес. Останалата част от страната е поставена във втора степен.
Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Δύσκολη η κατάσταση με 3 μέτωπα, νέο 112 για εκκένωση οικισμών (εικόνες)https://t.co/igaPL7wjUo— Dnews (@dikaiologitika) September 2, 2026
През последните седмици пожарите в Гърция са унищожили хиляди хектари гори и десетки жилища. Седем души са загинали при огнените бедствия, посочва „Катимерини“.Редактор: Цветина Петкова
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