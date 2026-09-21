13-годишно момче от Конго, което живее със семейството си в Италия, беше посрещнато като герой в училището си в Рим. Причината е намесата му при нападението над 66-годишната му учителка по италиански език в петък. Ученикът е успял да обезоръжи свой връстник, който атакувал преподавателката с лютив спрей и нож.

На специална церемония в училището присъстваха директорът, преподаватели и ученици. По време на събитието Чечилия Фанунза, съветник по училищните въпроси в Пети римски район, заяви, че намесата на конгоанското момче е предотвратила по-сериозно развитие на инцидента.

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Междувременно разследването продължава, като следователите се опитват да установят дали нападателят е бил подтикван от други хора. Проверяват се групи и съдържание в социалните мрежи, които той е посещавал.

Разследващите се опитват да идентифицират и четирима души, които са наблюдавали нападението на живо. По информация на италианските медии атаката е била излъчвана от нападателя чрез камера, прикрепена към велосипедната му каска. Впоследствие кадри от инцидента са били качени в интернет от все още неизвестно лице. Проверява се и дали то има връзка с Русия.

Нападнатата учителка Изабела Марсилио, която догодина трябва да се пенсионира, е била откарана в болница. Състоянието ѝ не е животозастрашаващо. След инцидента тя заяви, че изпитва съжаление към своя ученик и иска да се срещне с него.

„Съжалявам, че чак сега осъзнавам колко дълбоко е неговото страдание. Грижа ме е за него и дълбоко съжалявам, че едва сега разбрах колко силно и дълбоко е било неговото страдание“, каза Марсилио.

Тя допълни, че съжалява, че ученикът е възприел съветите, които му е давала по време на уроците, като критики, обвинения или наказания.

„Въпреки че никога не съм го наказвала, той таеше голям гняв към мен. Изпитвам дълбока скръб за неговото страдание“, заяви учителката и добави, че иска да се срещне с него, „за да го прегърне“.

Марсилио разказа, че по време на нападението момчето не е казало нито дума. Тя описва като особено стряскащ момента, в който е видяла ножа. По думите ѝ още през миналата година у ученика са се забелязвали признаци на тревожност и проблеми в поведението.

„Миналата година той беше показал признаци на вътрешна тревога. Той е единствено дете и родителите му са посветили целия си живот на него. Имаше определени прояви в поведението му, които предизвикваха безпокойство. В много случаи показваше гняв, раздразнение и чувство за превъзходство – дори спрямо съучениците си. Беше много объркан“, каза преподавателката.

В интервюто си Марсилио коментира и свои публикации в социалните мрежи, свързани с темата за реемиграцията и произхода на ученика, който ѝ е помогнал.

„Няма противоречие между идея, която изразявам в социалните мрежи, и аплодирането на момчето, което ме спаси. Възгледите ми не са се променили. Моят ученик от Конго има пълното право да бъде тук и заслужава медал. Различно стоят нещата за тези, които идват тук и извършват престъпления“, заяви тя.

Инцидентът се случи в гимназията „Джузепе Верга“ в Рим. От ръководството на училището призоваха медиите да оставят преподавателите на спокойствие.

Редактор: Георги Иванов