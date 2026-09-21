Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е „загубила контрол“ над своята дизелова индустрия и отново отправи призив за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Ройтерс.

„Русия за съжаление е загубила контрол над своята дизелова индустрия заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии за дизелово гориво бяха взривени и поне временно са извадени от експлоатация. Тази нелепа и безкрайна война в Украйна трябва да бъде прекратена“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението на американския президент идва ден преди планираната му среща с украинския му колега Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Зеленски: Договорихме среща с Тръмп в Ню Йорк

Вчера Зеленски каза, че е договорил да се срещне с Тръмп, след като двамата са провели телефонен разговор.

Водените от САЩ усилия за прекратяване на войната, продължаваща вече четири години и половина, през последните месеци са в застой, тъй като Вашингтон насочи вниманието си към конфликта с Иран.

Редактор: Цвета Лазаркова