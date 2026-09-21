Четири дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори, остават неясни кандидатите на „Възраждане” и ДПС. От „Възраждане” смятат да обявят номинацията си утре, когато изтича последният срок за регистриране на претенденти.

Ето кои са основните кандидати за „Дондуков” 2:

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев – подкрепени от „Прогресивна България” и ВМРО.

Андрей Гюров и Георги Кандев, които получиха подкрепата на „Продължаваме Промяната” и „Да, България”.

Сред вече заявените кандидатури са тези на Радостин Василев и Красимир Манов от партия МЕЧ.

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева са кандидатпрезидентската двойка на партия „Величие”.

БЗНС номинира Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

Партия „Атака” – Волен Сидеров и Славчо Велков.

В президентската надпревара влизат още Иван Христанов и Стоянка Черкезова, както и Георги Димов и Димитър Шивиков, издигнати от инициативни комитети.

Редактор: Мария Барабашка