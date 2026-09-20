Вече 14 години услугата „Патронажна грижа“ подкрепя бременни жени и семейства с деца до 3-годишна възраст. За ползите от нея в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS разказаха директорът на програма „Ранно детско развитие“ в УНИЦЕФ България Снежана Радева, и ръководителят на Центъра за майчино и детско здраве в Сливен Лилка Колева.

„Патронажната грижа е услуга, която предимно се реализира в дома. Тук не говорим за медицински манипулации или лечение, а за промоция на ранното детско развитие, здравето и благосъстоянието“, обясни Радева. По думите ѝ специално обучени медицински сестри и акушерки помагат на родителите по въпроси, свързани с храненето, съня, безопасността, общуването и развитието на детето.

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Услугата е безплатна и доброволна и в Сливенска област е достъпна за всички бременни жени и семейства с малки деца, независимо от доходите и образованието им. „При семействата, при които има по-сериозни рискове, посещенията са повече и по-интензивни, докато проблемите бъдат преодолени“, обясни Колева. В момента в центъра работят осем патронажни сестри и акушерки на пълен работен ден и една медицинска сестра на четири часа.

Подкрепата започва още по време на бременността с две посещения – през втория и третия триместър, а след раждането продължава в ключови моменти от развитието на детето. Специален акцент има върху ранното откриване на възможни затруднения в развитието, включително чрез скрининг около 9-ия и 18-ия месец.

„Родителят познава най-добре своето дете. Скринингът помага на родителите и професионалистите заедно да се вгледат в развитието му и, когато нещо закъснява, подкрепата да бъде планирана възможно най-рано“, подчерта Радева.

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От създаването на Центъра за майчино и детско здраве в Сливен досега са извършени около 120 000 посещения. Подкрепа са получили 10 000 семейства, 14 000 деца и близо 5000 бременни жени, посочи Лилка Колева.