Най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха украинските власти.

Началникът на киевската военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че момче, момиче и жена са загинали при руски въздушен удар в района на град Фастов, който се намира недалеч от украинската столица.

„Нямам думи, с които да изразя болката си от тази загуба“, написа Ткаченко в социалната мрежа Telegram. „Това е непоправима трагедия“, добави той.

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В. „Киев индипендънт“ съобщи, позовавайки се на украинската национална полиция, че при удара във Фастов са били убити майка и двегодишният ѝ син, както и момиче на 3 години. Към момента не е ясно дали то е дъщеря на убитата жена.

Ткаченко съобщи, че при атаката са били нанесени щети по жилища и автомобили.

От началото на руската инвазия преди четири години и половина Киев и околностите му многократно бяха подлагани на въздушни удари, като през последните седмици Русия засили атаките си.

Редактор: Ивета Костадинова