Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби днес петима души и рани най-малко седем в Югоизточна Украйна, близо до фронтовата линия, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа. Ударът бе нанесен в район край град Никопол, в Днепропетровска област, уточни Ганжа в приложението Telegram.

Той публикува снимка на бяло превозно средство с избити прозорци, по което се стича кръв. Никопол се намира срещу окупирана от Русия територия на няколко километра разстояние, на другия бряг на река Днепър. Този град често е атакуван от руските сили.

"Руснаците нанесоха циничен удар по пътнически автобус. Мишена бе минибус с хора, отиващи на работа", заяви председателят на Днепротервоския областен съвет Микола Лукашук.

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За момента Русия не е коментирала атаката. В хода на войната и Украйна, и Русия отричат да атакуват умишлено мирни жители.

"Укринформ" припомня, че вчера руските сили са атакували три района на Днепропетровска област общо над 10 пъти, като са били ранени двама души.

Междувременно "Укринформ" предаде, че в сграда със складове в украинската столица Киев е избухнал пожар след руска атака с дрон, като се позова на градската военна администрация.

“Сграда със складове се запали в Святошински район в резултат на вражеско нападение", гласи съобщението. Засега няма данни за пострадали.

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Стана ясно, че руските сили са поразили и пътнически влак, пътуващ от украинската столицата Киев за град Николаев, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението Телеграм на украинските държавни железници „Укрзализница“.

„Днес влак №122 Киев - Николаев бе подложен на атака. Благодарение на ранното предупреждение от отдела за наблюдение на „Укрзализница“ екипът в локомотива и персоналът на композицията, както и пътниците, бяха евакуирани“, се казва в изявлението.

Било е организирано извозване с автобуси, съгласувано с Николаевската областна военна администрация.

Редактор: Ивета Костадинова