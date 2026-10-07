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Инцидентът се е случил в префектура Хокайдо
Шокиращо видео, разпространено от полицията в Япония, показва момента, в който шофьор попада на мечка и нейното малко и предизвиква гнева на хищника.
Мечката атакува предната част на автомобила, след това спира за малко и напада отново, докато шофьорът е зад волана. След като шокиращата проява на агресия приключва, мечката се отдалечава бързо заедно с малкото си.
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Инцидентът се е случил в префектура Хокайдо. На автомобила са нанесени известни повреди, но няма пострадали хора.Редактор: Ивета Костадинова
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