Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив.

Според разследващите при схемата за неправомерни хоспитализации в университетската болница „Св. Георги“ са източени над 3 млн. евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в Клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания.

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Източените от Здравната каса пари били разпределяни като заплати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хил. евро.

Темата беше коментирана в ефира на „Здравей, България“ от бившия член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев. На въпрос дали подобни схеми са възможни и на други места и дали при проверки може да се установи източване назад във времето, Болтаджиев заяви, че нарушения от този тип не са изключение. По думите му именно НЗОК е институцията, която има компетентност да извършва проверки. „Ежедневно Касата, със своите подразделения, проверява и констатира нарушения на десетки болници“, обясни Болтаджиев.

Според него обаче в конкретния случай част от публично представените констатации са били представени по начин, който той намира за пресилен. По думите му, ако действително са били отчитани пациенти, които реално не са били в клиниката, именно това представлява същинското източване на средства.

Бившият член на Надзорния съвет на НЗОК защити и принципа на допълнително заплащане на лекарите според извършената от тях дейност. По думите му подобен модел съществува и в други болници. „Който лекар е търсен, защото е добър, е нормално да получава повече средства“, заяви Болтаджиев.

Редактор: Ивета Костадинова