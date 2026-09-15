Русия призова западните политици и дипломати да правят „трезва“ оценка на рисковете, когато посещават Украйна. Изявлението е на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и идва два дни след руски удар с дрон по пътнически влак в Украйна, предаде БТА.

По информация на агенцията по същата железопътна линия минути преди удара е преминал дипломатически влак, в който са пътували бившият британски премиер Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.

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Захарова заяви, че железопътните възли и транспортната инфраструктура, използвани за нуждите на украинската армия, са „легитимни цели“ на руските сили. Тя припомни и че Москва е предупредила чуждестранните дипломати в Киев още през май да напуснат страната заради очаквани руски удари срещу украинския военно-промишлен комплекс.

Изявлението на руското външно министерство идва на фона на продължаващите руски удари по украинска инфраструктура и предупрежденията на Москва към чуждестранни представители да се съобразяват с рисковете при пътуванията си в страната.

Редактор: Ралица Атанасова