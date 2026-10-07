Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва днес процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение.

След промените в Закона за съдебната власт заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде той избира Пленумът на ВСС.

Очаква се тази седмица да стане ясно името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България

Днес кадровиците ще питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще застане начело на държавното обвинение до избора на нов титуляр.

Редактор: Никола Тунев