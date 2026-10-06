Снимка: стопкадър
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По непотвърдена информация гори танкер
Голям пожар е избухнал в морето край Сочи в Краснодарския край на Русия. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат огромни пламъци.
Според сайта MarineTraffic гори танкера Aframax Rio, плаващ под либерийски флаг. Медийни публикации твърдят, че той е част от руския сенчест флот и пренасял суров петрол от Новорусийск до Индия.
⚡️ WATCH: Massive fire erupts in Sochi Witnesses say a vessel is burning off the city’s coast It is believed to be either a tanker or a cargo ship. The cause of the blaze, which can be seen from miles away, remains unknown. There is also no information yet on possible casualties.— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026
Експлозия и пожар на петролен танкер в Ормузкия проток (ВИДЕО)
Капитанът е поискал евакуация на 23-мата членове на екипажа. Няма пострадали.
Според някои медии, пожарът може да е възникнал в резултат на удар на морски дронове.Редактор: Никола Тунев
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