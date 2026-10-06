Голям пожар е избухнал в морето край Сочи в Краснодарския край на Русия. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат огромни пламъци.

Според сайта MarineTraffic гори танкера Aframax Rio, плаващ под либерийски флаг. Медийни публикации твърдят, че той е част от руския сенчест флот и пренасял суров петрол от Новорусийск до Индия.

⚡️ WATCH: Massive fire erupts in Sochi Witnesses say a vessel is burning off the city’s coast It is believed to be either a tanker or a cargo ship. The cause of the blaze, which can be seen from miles away, remains unknown. There is also no information yet on possible casualties. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Експлозия и пожар на петролен танкер в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Капитанът е поискал евакуация на 23-мата членове на екипажа. Няма пострадали.

Според някои медии, пожарът може да е възникнал в резултат на удар на морски дронове.

Редактор: Никола Тунев