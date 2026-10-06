По непотвърдена информация гори танкер

Голям пожар е избухнал в морето край Сочи в Краснодарския край на Русия. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат огромни пламъци. 

Според сайта MarineTraffic гори танкера Aframax Rio, плаващ под либерийски флаг. Медийни публикации твърдят, че той е част от руския сенчест флот и пренасял суров петрол от Новорусийск до Индия. 

Експлозия и пожар на петролен танкер в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Капитанът е поискал евакуация на 23-мата членове на екипажа. Няма пострадали.

Според някои медии, пожарът може да е възникнал в резултат на удар на морски дронове.

Редактор: Никола Тунев

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