Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг „Ел Гая“.

Според иранската страна корабът е попаднал на морска мина, докато се е движел по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил обхванат от огън.

Петролен танкер избухна в пламъци след удар със снаряд край бреговете на Оман

Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия за случилото се.

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Το υπερδεξαμενόπλοιο "El Gaia" (IMO 9325336) συγκρούστηκε με ναυτικές νάρκες ενώ προσπαθούσε να διέλθει από μια περιορισμένη ζώνη νότια του Στενού του Ορμούζ.



Οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς απέτυχαν, και το πλοίο τυλίχτηκε πλήρως στις φλόγες. pic.twitter.com/7FKrd6UhjQ — Frida (@Fridafr1711) September 15, 2026

Според американските военни „Ел Гая“ е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. От СЕНТКОМ твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба - този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман.

„Танкерът е теглен от регионален партньор“, съобщиха от американското командване. Оттам определиха твърденията на Иран за морска мина като неверни и го обвиниха, че се опитва да възпрепятства движението на търговски кораби през Ормузкия проток.

🇮🇷 Strait of Hormuz fully closed after supertanker hit by naval mine

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps:



A naval mine explosion struck the supertanker “El Gaia” while it was passing through a “restricted area” in the Strait of Hormuz.



The fire spread out of control and… pic.twitter.com/8xGz46SjGq — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) September 14, 2026

Спорът около инцидента идва на фона на продължаващото напрежение за контрола върху един от най-важните морски маршрути за световната енергийна търговия.

Военноморските сили заявиха, че Ормузкият проток е затворен и остава под контрола на Иран. Техеран предупреждава корабите да не използват южния маршрут, който според иранските власти е миниран. За безопасно преминаване е определен северният маршрут в близост до иранското крайбрежие, за чието използване се събират такси.

⭕🇮🇷 🇺🇸 #URGENTE ➡️ Un Superpetrolero en llamas en el Estrecho de Ormuz: 🇮🇷Irán habla de minas, 🇺🇸EE.UU. lo niega



➡️🔴 La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) emitió este lunes 14 de septiembre de 2026 un comunicado en el que afirma que el petrolero El Gaia / Algaya /… pic.twitter.com/3a8PxTzqFD — 🌎 La Real Noticia Online (@LaRealnoticia) September 15, 2026

Ормузкият проток се превърна в една от основните точки на противопоставяне между Техеран и Вашингтон. Преди началото на войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол. Маршрутът е от ключово значение и за износа на втечнен природен газ и торове от държавите в Персийския залив. На фона на напрежението планираната среща между външните министри на Иран и страните от Персийския залив, на която трябваше да бъде обсъдена ситуацията в Ормузкия проток, беше отложена в последния момент.

Редактор: Цветина Петкова