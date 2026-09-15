Според Иран морска мина го е взривила, САЩ отхвърлиха версията

Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг „Ел Гая“.

Според иранската страна корабът е попаднал на морска мина, докато се е движел по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил обхванат от огън.

Петролен танкер избухна в пламъци след удар със снаряд край бреговете на Оман

Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия за случилото се.

Според американските военни „Ел Гая“ е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. От СЕНТКОМ твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба - този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман.

„Танкерът е теглен от регионален партньор“, съобщиха от американското командване. Оттам определиха твърденията на Иран за морска мина като неверни и го обвиниха, че се опитва да възпрепятства движението на търговски кораби през Ормузкия проток.

Спорът около инцидента идва на фона на продължаващото напрежение за контрола върху един от най-важните морски маршрути за световната енергийна търговия.

Военноморските сили заявиха, че Ормузкият проток е затворен и остава под контрола на Иран. Техеран предупреждава корабите да не използват южния маршрут, който според иранските власти е миниран. За безопасно преминаване е определен северният маршрут в близост до иранското крайбрежие, за чието използване се събират такси.

Ормузкият проток се превърна в една от основните точки на противопоставяне между Техеран и Вашингтон. Преди началото на войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол. Маршрутът е от ключово значение и за износа на втечнен природен газ и торове от държавите в Персийския залив. На фона на напрежението планираната среща между външните министри на Иран и страните от Персийския залив, на която трябваше да бъде обсъдена ситуацията в Ормузкия проток, беше отложена в последния момент.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

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