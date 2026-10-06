Снимка: БГНЕС
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Ученици се обявиха срещу проблемите в образованието
Мащабни протести и блокади се очакват из цяла Франция във вторник. Вълната от демонстрации започна преди около две седмици в Париж и се разпространи из цялата страна. Ученици протестират срещу проблемите в образованието, сред които препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостига на учители.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Освен учениците от гимназиите, днес в протестите и стачните действия ще се включат и студентски организации, учители и училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни.
През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха. Ранените ученици и полицаи са стотици. Има сериозни щети и хиляди арести в цялата страна.
Снимка: ЕПА/БГНЕСРедактор: Габриела Павлова
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