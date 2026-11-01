„Гласувах, за да покажа и да изградя в детето ми самосъзнание за отговорност и за грижа“, заяви актьорът Дарин Ангелов в изборното студио на NOVA. По думите му ниската избирателна активност трябва да бъде повод за анализ на начина, по който кандидатите общуват с избирателите.

„Гласувах, защото смятам, че това е мой граждански дълг. Защото смятам, че това е единственият начин да проявя загриженост към страната“, коментира Ангелов.

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Актьорът посочи, че политическите кандидати трябва да търсят отговор на въпроса как да мотивират повече хора да гласуват, вместо да се съсредоточават единствено върху причините за ниската активност.

„Нито един от кандидатите не успя да убеди избирателите защо трябва да гласуват за него. Те говореха само какво е направил другият и защо да не гласуват за него. Там се късаше цялата връзка с гласоподавателите“, заключи Ангелов.

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Редактор: Габриела Павлова