Изборите за президент и вицепрезидент на България в Северна Македония протичат спокойно и без проблеми.

В седемте избирателни секции в страната гласуването започна навреме, а до 11:00 часа местно време (12:00 часа българско) своя вот са упражнили 130 български граждани. Това показват данните на секционните избирателни комисии.

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Най-много са гласувалите в посолството на България в Скопие – 42 души. В Охрид са гласували 18 български граждани, а в Струмица и Кавадарци – по 15, съобщава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова. В Кочани и Генералното консулство в Битоля са отчетени съответно 14 и 13 гласа. Още 13 души са гласували в Прилеп.

За сравнение, към същия час на първия тур преди седмица правото си на глас са упражнили 141 български граждани.

Изборният ден в Северна Македония продължава до 20:00 часа местно време (21:00 часа българско).

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Редактор: Георги Иванов