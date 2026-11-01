Първите български граждани вече упражниха правото си на глас в Атина на втория тур на изборите за президент на Република България.

Изборният ден в гръцката столица започна спокойно и навреме, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Колко българи отидоха до урните до 9:00 ч.

Там са разкрити четири избирателни секции. Две от тях се намират в сградата на българското посолство в квартал „Психико“, където се гласува с хартиени бюлетини. Другите две са в централната част на града, в района на площад „Караискаки“. Там избирателите могат да гласуват с машини.

Общо 24 са секциите на територията на Гърция. Броят им остава непроменен спрямо първия тур на президентските избори на 25 октомври. Българските граждани могат да гласуват както в Атина и Солун, така и в други населени места в континенталната част на страната и на гръцките острови.

На първия тур в Гърция правото си на глас са упражнили общо 2202 български граждани, сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия.

Очаква се изборният ден в Гърция да приключи в 20:00 ч. местно време.

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Редактор: Георги Иванов