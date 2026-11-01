Големият проблем е, че хората не гласуват. Това заяви „Мис България 2020“ Венцислава Тафкова в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“. „Говоря от името на младите хора - тези, които излязоха на протести. От много години виждаме едни и същи лица. В тях няма енергия, няма сила, няма амбиция да накарат младите да гласуват“, категорична беше тя.

Според шеф Иван Манчев е важно хората да гласуват, защото така валидират собственото си мнение. От друга страна много от хората се питат дали президентската институция е достатъчно авторитетна, дали има достатъчно власт. „Много от хората не виждат смисъл да гласуват за президент, за когото се тиражира, че нищо не зависи от него“, заяви Манчев.

Певицата Десислава сподели, че трудно е взела решение за кого да гласува. Според нея геополитическата ориентацията на България е едновременно и на Изток, и на Запад. „Опитваме се да сме на Запад, но дълбоко се съмнявам, че западните държави нас ни възприемат като много западни“, коментира тя.

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Водещият на „Игри на волята“ Павел Николов каза, че за него изборът не бил труден и сподели, че иска ролята на президента да е на обединител. „От години ходя на концерти, лагери за писане на песни, спортни лагери, където хората отиват и са обединени около една по-висша идеална цел. Там няма религиозни различия, политическа ориентация, просто всички се забавляваме заедно. Много ми се иска ролята на президента да е на „вокала“ на концерта на България, но ниската избирателна активност показва, че хората изобщо не са обединени около който и да е от кандидатите“, каза Павел.

Пианистът Евгени Генчев заяви, че българите сме много мнителни. „Много се съмняваме и се чувстваме постоянно като жертви. И когато трябва да отстояваме нашите български интереси, винаги първи се предаваме. А има много ценност в нас и тя заслужава да бъде защитена“, каза той.

Съдията от „Съдебен спор“ Иван Сотиров коментира, че избираме държавен глава, а не правим кастинг за фотомодели. „Сигурно младите хора са протестирали, но аз не ги видях след това в институциите“, репликира той Тафкова. „Странно е, че за конкретни журналистически инциденти или за нападения ние се опитваме да рушим ориентацията на страната. Европейският съюз е една божествена идея, провалена последните години от сегашната Европейска комисия. Идеята остава и тя трябва да се развива и трябва да ни има както в ЕС, така и в НАТО. Не чух никой от кандидатите за президент и вицепрезидент да иска да се разширяват правомощията на държавния глава. Гледайки пасивността на хората, аз нямам достатъчно силни аргументи защо не гласуват“, каза Сотиров.

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Редактор: Цвета Лазаркова