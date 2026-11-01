Паднали камъни и земна маса затрудняват движението по пътя Михалково – Девин. Това съобщи за кореспондента на БТА в Смолян Елена Павлова дежурният в Областното пътно управление. Количеството е около 4-5 кубически метра.

Движението се осъществява двупосочно в едната лента. Преминаването на автомобилите се регулира. Пътноподдържащата фирма разчиства участъците.

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По-рано през деня паднали камъни затрудниха движението и по пътя между селата Търън и Равнища, както и в други участъци между Михалково и Девин. В област Смолян вали дъжд през целия ден.

Няма затворени пътища в областта. Всички пътни участъци са проходими, посочиха от ОПУ – Смолян.

Редактор: Габриела Павлова