Паднала скална маса затрудни движението през старопланинския проход Троян - Кърнаре тази сутрин. Инцидентът е станал на около 9 километра от село Кърнаре, където камъни са се свлекли върху пътното платно и са блокирали преминаването на автомобили.

Пътуващи по маршрута са предприели опити сами да разчистят трасето, за да възстановят движението. Няма информация за пострадали, нито за това кога пътят ще бъде напълно освободен.

Свлачище затвори временно прохода Троян-Кърнаре

Снимка: Вили Лилова