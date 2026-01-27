Камъни се свлякоха в местността Беклемето, част от старопланинският проход Троян - Кърнаре във вторник сутринта. Срутването е следствие на валежите от последното денонощие.

От полицията съобщиха за NOVA, че спират временно движението на всички моторни превозни средства. Ограничението се въвежда заради срутището на земна и скална маса върху пътното платно от южната страна.

Серия от инциденти заради снега и поледицата в Смолян, Пловдив и Пазарджик

Първият от поредицата сигнали е получен на тел. 112 към 8.30 ч. Към мястото веднага е отпътувала тежка техника. До разчистване на пътя, съвместна организация се създава от областните дирекции на МВР в Пловдив и Ловеч.

В ранният следобед камъните бяха отстранени и трасето - отворено, но от службите предупреждават за повишено внимание на шофьорите, тъй като продължава да вали дъжд, а това е предпоставка за ново свличане на земна маса.