Бащата на Жером Барела – основният заподозрян за смъртта на 11-годишното момиче от френския град Фльоранс, е бил обвиняван в изнасилване от една от внучките си. Информацията е разпространена от френски медии, сред които „Ер Те Ел” и „Фигаро”.

Предполагаемото насилие е извършвано в дома на дядото в периода 2010-2013 г., когато момичето е било на възраст между 10 и 13 години. Жалбата срещу бащата на Жером Барела обаче не е довела до повдигане на обвинения, а разследването е било прекратено поради липса на доказателства. Тази информация е официално потвърдена от прокуратурата в Монпелие.

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Относно самоличността на предполагаемата жертва се уточнява, че тя не е дъщеря на Жером Барела. Засега не е ясно дали става дума за дъщеря на неговия брат. Самият брат на Жером в момента също е в ареста. Срещу него са повдигнати обвинения в посегателства от сексуално естество над бивша партньорка, които са били извършвани в период от десет години – от 2007 г. до 2017 г.

Според информация на „Ер Те Ел” съществува и втора жалба за сексуално насилие срещу бащата на Жером Барела, подадена от друга негова внучка през 2018 г. Към момента прокуратурата не е в състояние да потвърди тези твърдения.

Редактор: Мария Барабашка