Чехия разследва как са били издадени книжките на шофьорите на двете коли, участвали в катастрофата на „Челопешко шосе“, съобщава CNN Prima NEWS.

Припомняме, че при жестоката катастрофа в петък загинаха четирима души - двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите, 17 души бяха ранени. Тя възникна след гонка на два автомобила на „Челопешко шосе“. Вследствие на нея единият се е ударил в автобус, който се е преобърнал настрани, а другият е връхлетял върху автобусна спирка.

Двамата мъже, които прокуратурата обвини в умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, са притежавали чешки шофьорски книжки. Властите разследват как те са се сдобили със споменатите свидетелства за правоуправление. Има подозрения за търговия със свидетелства за управление на МПС.

Случаят „Челопешко шосе“: Как се издават шофьорски книжки в Чехия

„Придобиването на шофьорските права на двамата водачи в Чешката република е предмет на наказателно производство, по което сме подали сигнал. Поради текущото разследване в момента не можем да предоставим повече подробности“, заяви пред CNN Prima NEWS говорителят на Министерството на транспорта Франтишек Йемелка.

В Чехия обаче изискванията за получаване на шофьорска книжка се свеждат до медицинска оценка на здравословното състояние, без допълнителни образователни условия, обясни транспортният експерт Павел Грейнер.

Според изданието заради по-строгите условия в България, част от хората се опитват да заобикалят системата. Цената на незаконно придобита шофьорска книжка е между 4000 и 5000 евро. „Когато получите чешка шофьорска книжка, можете да шофирате в целия Европейски съюз“, допълва експертът.

Изданието припомня, че по-рано тази година е била проведена мащабна полицейска операция на няколко места, включително в община Черношице, свързана с разследвания за търговия с шофьорски книжки. В резултат на нея са задържани 16 души по подозрения за участие в схема за незаконно издаване на документи. Не се изключва възможността част от тези документи да са достигали и до България. Според разследването един от изпитващите е отчел 2 490 изпита и 3 955 практически шофьорски проверки само за една година.

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Редактор: Цветина Петкова