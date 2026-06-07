Властите у нас все още очакват официална информация за това дали книжките, които притежават двамата шофьори от гонката, са истински или фалшиви. Вече стана ясно, че те са издадени в Чехия. Едната преди около година, другата- преди близо две. Веднага, след като тази информация беше изнесена, се заговори за схема с такъв тип шофьорски книжки, която работи от години.

Каква е разликата между българските и чешките документи?



В Чехия няма изискване за образователен ценз. У нас има изискване за завършен 10 клас.

И ако човек има валидна чешка шофьорска книжка и живее постоянно в България, той може да я подмени с българска без да кара отново курсове и без нов изпит. Това е възможно, защото Чехия е държава от Европейския съюз и книжките се признават взаимно.

Процедурата обикновено минава през подаване на заявление в “Пътна полиция”. По европейските правила човек трябва реално да е живял поне 185 дни в държавата, която е издала книжката. Именно около доказването на това пребиваване често възникват съмнения за фиктивни адреси и заобикаляне на правилата. По подобен начин се спекулира, че обвиняемите за катастрофата в петък са придобили книжки.

Криминалистът Иван Савов коментира и информациите, че задържаните може да се свързани с местни групи, познати на полицията.

"Може абсолютно неграмотен човек, който никога не е ходил на училище, да вземе книжка в Чехия. В конкретния случай не можем да кажем, дали тези хора са имали дипломи или не, но със сигурност е имало проблем с техните свидетелства за правоуправление в България. Поради което те са се снабдили с чешки такива. Ние сме в ЕС и би следвало да има уеднаквени правила", каза Славов.