Кои са най-честите места в София, където се организират незаконни автомобилни гонки и дрифтове. Сред тях са бул. „Проф. Цветан Лазаров“, Околовръстният път, участъкът между с. Герман и кв. „Младост“, бул. „България“, ул. „Челопешко шосе“ и „Ботевградско шосе“.

Пътният експерт от Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“ инж. Иван Табаков посочва, че изброените локации са само част от по-широк проблем, който засяга цялата страна. По думите му подобни отсечки не са изключение, а закономерност. „Много отсечки може да цитираме. Това са най-популярните в София, но ако говорим за цялата страна, стават стотици. Всеки булевард с по-широко платно и дълги прави участъци е потенциална отсечка за нерегламентирани състезания“, обяснява той.

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Експертът подчертава, че основният проблем е липсата на контрол и превенция, а не самите нормативни текстове. Според него подобно поведение често се проявява там, където инфраструктурата позволява високи скорости и липсва ефективно ограничаване. „Това на практика наподобява писта. В България нямаме достатъчно писти, на които тази енергия да бъде изразходвана безопасно“, казва Табаков.

По отношение на законодателството той припомня, че санкциите вече са разписани, но рядко се прилагат. „Законът за движението по пътищата предвижда отнемане на книжката за 12 месеца и глоба от 3000 лева, а при повторно нарушение - до 5000 лева и лишаване за три години“, посочва експертът.

Табаков обръща внимание и на Наказателния кодекс, където съществува текст за хулиганство, извършено с моторно превозно средство, който според него почти не се използва на практика. „Когато има нерегламентирано състезание, този член може да се приложи и организаторите да попаднат в досъдебно производство, включително с ефективни наказания“, обяснява той.

Инж. Иван Табаков подчертава, че ключът не е в нови законови промени, а в прилагането на съществуващите правила. „Имаме достатъчно инструменти. Просто не ги използваме“, казва той.

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