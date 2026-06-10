Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано в руския Приморски край, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на труса е бил на 244 км североизточно от град Находка с население от повече от 100 000 души и на 33 км югоизточно от Олга.

Расте броят на жертвите на мощното земетресение във Филипините

Огнището на земетресението било на дълбочина от 343 км.

Редактор: Никола Тунев