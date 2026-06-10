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Огнището на земетресението се е намирало на дълбочина от 343 километра
Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано в руския Приморски край, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.
Епицентърът на труса е бил на 244 км североизточно от град Находка с население от повече от 100 000 души и на 33 км югоизточно от Олга.
Расте броят на жертвите на мощното земетресение във Филипините
Огнището на земетресението било на дълбочина от 343 км.Редактор: Никола Тунев
Източник: Николай Джамбазов, БТА
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