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Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в областта
Акция на пътната полиция в Монтанско. Проверява се техническата изправност на автомобилите и се извършва контрол върху нарушенията, които могат да доведат до настъпване на пътно-транспортни произшествия.
Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в област Монтана.
Ще спрат ли новите мерки незаконните гонки по пътищата?
"Проверява се за всякакви нарушения по Закона за движения по пътищата и контрол основно на пътното движение с цел превенция и ограничаване на произшествията", заяви старши инспектор от РУ-Вършец Младен Ценов.
Децата от Детското полицейско управление във Вършец раздаваха специални брошури, изработени от Областната дирекция на полицията в Монтана.
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"Изготвили сме два вида брошури - едните са от Районното във Вършец, а другите - от ОДМВР-Монтана. Едните са насочени към водачите, а другите - към рисковата група от деца", каза Талита Илиева от РУ-Вършец.
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