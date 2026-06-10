Акция на пътната полиция в Монтанско. Проверява се техническата изправност на автомобилите и се извършва контрол върху нарушенията, които могат да доведат до настъпване на пътно-транспортни произшествия.

Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в област Монтана.

Ще спрат ли новите мерки незаконните гонки по пътищата?

"Проверява се за всякакви нарушения по Закона за движения по пътищата и контрол основно на пътното движение с цел превенция и ограничаване на произшествията", заяви старши инспектор от РУ-Вършец Младен Ценов.

Децата от Детското полицейско управление във Вършец раздаваха специални брошури, изработени от Областната дирекция на полицията в Монтана.

„Пътна полиция“ с извънредни мерки за 24 май и абитуриентските балове

"Изготвили сме два вида брошури - едните са от Районното във Вършец, а другите - от ОДМВР-Монтана. Едните са насочени към водачите, а другите - към рисковата група от деца", каза Талита Илиева от РУ-Вършец.