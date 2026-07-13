Контролът върху тежкотоварните автомобили не е достатъчен и от години проблемът с претоварването на камионите не може да бъде решен. В това е категоричен Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите в катастрофи. В ефира на NOVA NEWS той коментира войната по пътищата и зачестилите тежки катастрофи с участието на тирове. Според експерта масово се извършва претоварване, особено на камионите с така наречените гондоли. По думите му обаче по-притеснителното е, че дори машините без товар преминават през мантинелите.

„През последните дни се появиха много снимки на камиони с не просто износени гуми, а гуми в потресаващо състояние, с липсващи парчета от тях, някъде стърчат дори теловете, което е абсолютно недопустимо. Ние нямаме законово изискване за възрастта на гумите, но не е нормално лек автомобил или тежка машина да е с гуми на десетилетия”, коментира той.

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Тодоров посочи, че летните месеци са най-критични по отношение на пътните инциденти заради засиления трафик към морето и гастарбайтерите. По думите му по това време стават най-много катастрофи и най-много хора загиват. Той открои, че за част от тези катастрофи е виновна и инфраструктурата.

„Инфраструктурата трябва да е тази, която да минимизира щетите, да не допуска навлизане на автомобил или на тежкотоварна машина в насрещното. Би следвало магистралите да са най-безопасните пътища, тъй като там потокът е разделен и в нормални условия той не бива да се смесва, особено при тези високи скорости. Със сигурност говорим за системен проблем и моята прогноза е, че той скоро няма да отшуми”, заяви експертът.

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Той коментира още, че за да се вземат мерки срещу войната по пътищата, трябва да имаме яснота с какви проблеми се сблъскваме и какви са най-честите причини за катастрофите. По думите му нашата статистика е крайно неподробна и недостатъчно аналитична.

Редактор: Ивета Костадинова