Сърбия ще екстрадира в България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. Очаква се процедурата по предаването му да се осъществи във вторник.

Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим, с минимални формалности.

Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев

По информация на БНР след пристигането си в България Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в рамките на 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.

Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни, след като през август 2024 г. беше обявен за международно издирване. Причината е разследване на Антикорупционната комисия (КПК), свързано с отпускането на кредит от 150 млн. лева от ББР и съмнения за длъжностно присвояване.

По същото производство беше задържан и впоследствие - освободен, и бизнесменът Румен Гайтански. Тогава съдът посочи, че на този етап няма достатъчно доказателства, които да потвърдят тезата за извършено присвояване.

Задържаха бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Според прокуратурата Гайтански е подбудил Мавродиев, в качеството му на директор на ББР, да извърши престъпление. Обвинението твърди, че част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

Редактор: Иван Иванов