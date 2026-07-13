Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) излезе с позиция срещу предложена промяна в проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., която предвижда възнагражденията на магистратите да бъдат обвързани със заплатите на народните представители.

Според предложението основната заплата за най-ниската магистратска длъжност ще се определя като 60% от основното възнаграждение на депутат.

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От АПБ предупреждават, че така досегашният механизъм, основан на обективни статистически показатели, ще бъде заменен с формула, зависеща от решенията на Народното събрание за собствените му възнаграждения. По думите на организацията това създава риск финансовото обезпечаване на съдебната власт да стане зависимо от политическата воля на парламента.

Прокурорите посочват още, че в мотивите към законопроекта липсва обяснение защо именно депутатската заплата е избрана за база и защо е определено съотношение от 60%.

Според тях сравнението не е напълно коректно, тъй като се отчита само основната депутатска заплата, без допълнителните възнаграждения за председатели на комисии, ръководни постове в парламента и други допълнителни плащания. Не са включени и средствата, които народните представители получават за сътрудници, експертна помощ и други дейности, свързани с работата им.

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От Асоциацията подчертават, че адекватното възнаграждение на съдиите, прокурорите и следователите е сред основните гаранции за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външен натиск. Затова механизмът за определяне на заплатите трябва да бъде стабилен, предвидим и основан на ясни и обективни критерии.

АПБ настоява спорният текст да не бъде приеман в сегашния му вид и призовава той да бъде преразгледан след задълбочен правен, финансов и конституционен анализ.

Редактор: Цветина Петкова