Асоциацията на прокурорите в България изрази несъгласие относно Законопроекта за социалното осигуряване, с който се предвижда прехвърляне на осигурителната тежест върху работещите в публичния сектор, включително върху магистратите и съдебните служители. Според тях предложените промени засягат пряко материалните гаранции за независимостта на съдебната власт.

От Асоциацията смятат, че евентуалното прехвърляне на осигурителната тежест без ясна гаранция за запазване на нетните възнаграждения би могло да доведе до реално намаляване на доходите в съдебната власт и до отслабване на гаранциите за независимост, безпристрастност и институционална стабилност.

Тристранният съвет обсъжда 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права

АПБ посочва, че магистратите не могат да бъдат механично приравнявани с работещите в частния сектор, защото техният статут е конституционно установен и свързан със специфични ограничения и несъвместимости.

В становището се обръща внимание, че когато държавата налага по-високи ограничения и отговорности на една професия, тя следва да осигури и съответните гаранции за нейната независимост, социална сигурност и устойчивост.

От АПБ смятат, че законопроектът трябва да бъде преразгледан и заявяват готовност да участват в експертен диалог.

Редактор: Цвета Лазаркова