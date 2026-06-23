Националният съвет по тристранно сътрудничество се събира във вторник. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат четири законопроекта, внесени като предложения от страна на ПП и ДБ.

Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социалноосигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители и условията за майчинство.

Тристранният съвет започна обсъждането на законодателни промени срещу поскъпването

Дали законопроектите ще срещнат подкрепа от социалните партньори, предстои да стане ясно след заседанието във вторник.

Редактор: Мария Барабашка