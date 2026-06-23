Снимка: NOVA, архив
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Те са внесени като предложения от страна на ПП и ДБ
Националният съвет по тристранно сътрудничество се събира във вторник. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат четири законопроекта, внесени като предложения от страна на ПП и ДБ.
Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социалноосигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители и условията за майчинство.
Тристранният съвет започна обсъждането на законодателни промени срещу поскъпването
Дали законопроектите ще срещнат подкрепа от социалните партньори, предстои да стане ясно след заседанието във вторник.Редактор: Мария Барабашка
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