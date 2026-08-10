81-годишна жена е в тежко състояние след нападение и грабеж в дома ѝ в Тервел. За престъплението е обвинен 35-годишен мъж, който е задържан за срок до 72 часа, съобщи кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

Нападението е станало през нощта на 7 срещу 8 август. Според разследващите мъжът влязъл в жилището на възрастната жена. Тя се събудила от шум и когато видяла непознатия, започнала да вика за помощ. Тогава нападателят се опитал да запуши устата ѝ, съборил я на земята и я ударил няколко пъти. След това взел мобилния ѝ телефон и избягал.

Намушкаха жена в дланта и бедрото, задържан е мъжът ѝ

Жената останала безпомощна в дома си до сутринта, когато била открита от своя син. Тя е откарана в болницата в Добрич с фрактура на челюстта и множество натъртвания по тялото. По информация на полицията има опасност за живота ѝ. От прокуратурата посочват, че към момента пострадалата не е контактна.

След подадения сигнал е започнало разследване. Събраните доказателства насочили криминалистите към 35-годишен мъж, който впоследствие бил издирен и задържан. Той е привлечен като обвиняем за грабеж, извършен със сила. По данни на прокуратурата мъжът е познат на полицията и има предишни присъди за измами и кражби.

Прокуратурата ще поиска от Районния съд в Добрич обвиняемият да остане за постоянно в ареста.

Редактор: Цветина Петкова