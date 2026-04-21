Мъж е задържан за нападение с нож срещу жена в добричкото село Орляк, община Тервел. Сигналът за нападението е подаден в понеделник.

По първоначални данни 61-годишен мъж, след употреба на алкохол, е нанесъл прободни рани на жената, с която живее на семейни начала. Пострадалата е получила наранявания в областта на дланта и бедрото. Тя е била прегледана от медицински екип на място, като раните са обработени, а жената е отказала хоспитализация.

Арестуваха баща за смъртта на детето му, жена му и дъщеря му са с тежки наранявания

Заподозреният е задържан и отведен в Районното управление на МВР в Тервел. По случая е образувано досъдебно производство.

