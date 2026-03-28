13-годишно момче е загинало, след като е било намушкано в западногерманския град Витен, съобщиха от полицията. Като заподозрян за престъплението е задържан бащата на детето.

Майката на момчето и неговата 9-годишна сестра са получили тежки наранявания.

По първоначална информация всичко е започнало след спор в жилищна сграда, който впоследствие ескалирал и се пренесъл на улицата. Именно там момчето е издъхнало, въпреки бързата намеса на медицинските екипи.

Пострадалите жена и дете са били стабилизирани на място от екипи на спешна помощ, след което са транспортирани в болница.

От полицията посочват, че към момента няма информация за мотивите за нападението. По случая е започнало разследване за убийство. Заподозреният остава в ареста, като се очаква да бъде изправен пред съд.

