На 18 март мъж в София е бил намушкан с нож в областта на корема и гърба. Софийската районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност и е задържала сириец.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда ефективно наказание.

Задържаха 21-годишен за нападение с нож в София

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в Софийския районен съд за постоянен арест.

