Четирима души бяха убити, а осем - ранени, след като въоръжен младеж откри огън в южния турски окръг Мерсин, съобщават турските новинарски агенции ДХА и ИХА. Според информация на ДХА стрелецът е на 17 години.

Тийнейджърът, който все още се издирва, първо открил огън в ресторант, като убил собственика и един служител и ранил няколко клиенти. След това той застрелял още двама мъже по време на бягството си.

Простреляха брата на бившия външен министър на Турция

Според агенциите ДХА и ИХА една от жертвите е овчар, който пасял стадото си в близост до ресторанта. Заведението се намира край шосе на около 40 километра североизточно от град Мерсин.

Редактор: Дарина Методиева