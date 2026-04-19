Стрелба в Шрийвпорт, Луизиана взе живота на осем деца на възраст между 1 и 14 години, съобщават местните власти. Полицията определя случая като битов инцидент, при който въоръжен нападател е прострелял общо десет души.

Сигналът за стрелбата е подаден около 05:00 часа местно време. След нападението заподозреният е откраднал автомобил и прави опит да се укрие. Той е преследван от полицията в друг квартал, където е прострелян смъртоносно.

Кметът на града Том Арсено заяви, че трагедията е разтърсила цялата общност. "Имаме страдащи семейства, страдащи полицаи, служители на съдебна медицина. Това засяга целия град и всички скърбим заедно с тези семейства", каза той.

По информация на полицията, стрелбата е станала на няколко места - в две жилища на една и съща улица и в трето в друг район на квартала. Част от загиналите са роднини на предполагаемия извършител.

Полицейският служител Крис Борделон уточни, че органите на реда са открили децата в едно от жилищата малко преди 06:00 часа местно време. Един от простреляните е успял да избяга до близък дом.

Началникът на полицията Уейн Смит заяви, че случилото се е трудно за осмисляне. "Не мога да си представя как може да се случи подобно нещо", каза той.

Разследването продължава с участието на щатската полиция на Луизиана и други агенции. Властите подчертаха, че ще работят, докато не изяснят напълно обстоятелствата около една от най-тежките трагедии в историята на града.

