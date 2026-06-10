Районната прокуратура в Пловдив внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, спрямо 27-годишен таксиметров шофьор, обвинен за склоняване към проституция.

Според обвинението той е привлечен към наказателна отговорност за два отделни случая, извършени в Пловдив при условията на опасен рецидив.

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В първия случай - на 31 декември 2025 г. - той е обвинен, че е склонявал към проституция 16-годишно момиче с користна цел, след като вече е бил осъждан за други престъпления с лишаване от свобода.

Второто обвинение се отнася до случай от началото на юни 2026 г., когато, според прокуратурата, той е склонил 14-годишно момиче с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от нейното съгласие, като е използвал обещания за облага.

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По информация на прокуратурата обвиняемият работел като таксиметров шофьор. Посочва се, че той се запознал с двете момичета по-рано и впоследствие ги въвел и склонявал към участие в сексуална експлоатация. Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като съдът предстои да се произнесе по искането за постоянно задържане.

Редактор: Цветина Петкова