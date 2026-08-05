Снимка: Стопкадър, NOVA
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В лабораторията дневно е можело да бъдат произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, като това е ставало само при заявка
Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за NOVA, че те вече са 10. Трима са задържани в Русенско.
На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Разследващите тепърва ще проверяват дали това е била схемата, по която ползвателите на фентанила са плащали на дилърите, а те, от своя страна, са плащали на производителите.
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В лабораторията дневно е можело да бъдат произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, като това е ставало само при заявка, а не всеки ден, уточни зам.-директорът на ГДБОП пред NOVA. В същото време няма как да се отрече, че това е било мястото, откъдето е била зареждана цялата страна. Местата, на които са били открити части от фентанила, са Пловдив, Бургас, Стара Загора и Варна.
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„Намерени са оръжия, мисля, че едното е със заличени номера, както и голяма сума пари - около 350 хиляди евро. Има и физически пари, тоест в брой, намерени са и криптопортфейли, от които се установява каква е сумата, която е в криптовалута”, каза старши комисар Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП. Той посочи, че се установява дали групата е харчела печалбата от фентанила през криптовалути.
„Имали са строго определени задачи, в лабораторията в процес на работа и непосредствено след напускане на мястото, бяха задържани три лица - те се занимават изключително и само с производство, има и други, които се занимават с разпространение на едро и дребно”, заяви още Костов.
До разбиването на лабораторията се е стигнало след 4-месечно разследване, при което са допуснати няколко контролирани сделки с дрога. Едната от тях е била за половин килограм наркотик.
Дилърите по веригата са разреждали произведения в лабораторията чист фентанил. По желание на клиента той е можел да бъде не в оригиналния си бял цвят, а червен като хероина, например. За да стигнат до производителите, антимафиотите няколко пъти са влизали в ролята на купувач.
Припомняме, че вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. Задържаните - на възраст между 42 и 53 години, са криминално проявени.
Акцията на МВР получи пълната подкрепа на премиера Румен Радев, според когото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на правителството. Той изрази убеденост, че и МВР, и службите, ще работят решително, за да имат децата и страната ни бъдеще.
Халето, в което е произвеждана дрогата, е на Столичната община, която го е отдала под наем, сочеха първите данни от разследването. Днес от администрацията на Васил Терзиев категорично отрекоха това и уточниха, че става въпрос за сграда на Селскостопанската академия, която е под шапката на министъра на земеделието и храните.
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