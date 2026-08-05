Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за NOVA, че те вече са 10. Трима са задържани в Русенско.

На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Разследващите тепърва ще проверяват дали това е била схемата, по която ползвателите на фентанила са плащали на дилърите, а те, от своя страна, са плащали на производителите.

Намериха 600 000 евро в брой, 67 кг наркотици и боеприпаси при спецоперация на ГДБОП и ДАНС

В лабораторията дневно е можело да бъдат произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, като това е ставало само при заявка, а не всеки ден, уточни зам.-директорът на ГДБОП пред NOVA. В същото време няма как да се отрече, че това е било мястото, откъдето е била зареждана цялата страна. Местата, на които са били открити части от фентанила, са Пловдив, Бургас, Стара Загора и Варна.

Откриха 300 хиляди евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил (СНИМКИ)

„Намерени са оръжия, мисля, че едното е със заличени номера, както и голяма сума пари - около 350 хиляди евро. Има и физически пари, тоест в брой, намерени са и криптопортфейли, от които се установява каква е сумата, която е в криптовалута”, каза старши комисар Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП. Той посочи, че се установява дали групата е харчела печалбата от фентанила през криптовалути.

„Имали са строго определени задачи, в лабораторията в процес на работа и непосредствено след напускане на мястото, бяха задържани три лица - те се занимават изключително и само с производство, има и други, които се занимават с разпространение на едро и дребно”, заяви още Костов.

До разбиването на лабораторията се е стигнало след 4-месечно разследване, при което са допуснати няколко контролирани сделки с дрога. Едната от тях е била за половин килограм наркотик.

Дилърите по веригата са разреждали произведения в лабораторията чист фентанил. По желание на клиента той е можел да бъде не в оригиналния си бял цвят, а червен като хероина, например. За да стигнат до производителите, антимафиотите няколко пъти са влизали в ролята на купувач.

Припомняме, че вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. Задържаните - на възраст между 42 и 53 години, са криминално проявени.

Акцията на МВР получи пълната подкрепа на премиера Румен Радев, според когото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на правителството. Той изрази убеденост, че и МВР, и службите, ще работят решително, за да имат децата и страната ни бъдеще.

Халето, в което е произвеждана дрогата, е на Столичната община, която го е отдала под наем, сочеха първите данни от разследването. Днес от администрацията на Васил Терзиев категорично отрекоха това и уточниха, че става въпрос за сграда на Селскостопанската академия, която е под шапката на министъра на земеделието и храните.