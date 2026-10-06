Покупката на нов автомобил е обвързана с много въпроси - от избора на най-подходящия за нас модел до начините за финансирането му. Отговорите на тези и много други въпроси са разпръснати между форуми, групи и съвети от познати. Atara.bg променя всичко това като събира цялата нужна информация на едно място.

В платформата вече има десетки хиляди обяви за нови и употребявани автомобили от частни продавачи, автокъщи и оторизирани дилъри в цялата страна. Но намирането на подходящ автомобил е само началото.

Каква ще бъде месечната вноска? Какво трябва да знаем за застраховката и гаранцията? Как се представя автомобилът на пътя?

В Atara.bg потребителите могат не просто да разглеждат автомобили, а да вземат по-информирано решение за покупката си. Лизинговият калкулатор помага още в началото да се прецени каква би била реалната месечна вноска и дали избраният автомобил се вписва в бюджета. На едно място могат да се намерят полезна информация за застраховки, гаранции, сервизни акции и безопасност, както и подробни ревюта на новите модели, които излизат на българския пазар. Така купувачът може по-лесно да сравнява различни автомобили, да разбере какво реално получава срещу парите си и да избегне част от неприятните изненади след покупката. Платформата предлага и практически съвети за целия процес – от избора на автомобил до неговата последваща грижа и защита, включително решения за защитно нано-керамично покритие.

А когато попаднете на интересна обява, не е необходимо да я търсите отново. В личния профил можете да запазвате харесани автомобили, а в секцията „Твоят гараж“ - да управлявате собствените си коли.

И остава един от най-важните въпроси: „Тази кола наистина ли струва толкова?“

Именно тук идва Checky - новият продукт на Atara.bg за оценка на реалната стойност на автомобилите. Инструментът вече се използва от бизнес клиенти, а скоро ще бъде достъпен и за частни потребители.

Идеята зад Atara.bg е проста - клиентите да имат единен портал, който предоставя цялата нужна информация на лесен и разбираем език. Защото сигурната покупка на автомобил не започва с капарото. Започва с правилната информация.

Редактор: Цветина Петкова