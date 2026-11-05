Близо 70% от поръчките през дигиталната платформа Sirvis се правят извън стандартния работен ден. Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес и защо бъдещето на снабдяването все по-често започва с няколко клика?

Представете си обикновена вечер в оживен ресторант. Масите са заети, поръчките към кухнята не спират, а персоналът се опитва да отговори на очакванията на всеки гост. Междувременно някои продукти са на привършване, други трябва да бъдат заредени за следващите дни, а управителят има още десетки задачи за решаване.

Часът е 21:00. За повечето офиси работният ден отдавна е приключил. За ресторанта обаче той е в разгара си.

И точно тогава може да се окаже най-подходящият момент за следващата поръчка към доставчик.

Това не е просто хипотетична ситуация. Данните от онлайн платформата Sirvis, която свързва заведенията с доставчици на храни, напитки и други необходими продукти, разкриват любопитна закономерност: близо 70% от поръчките през дигиталния канал се подават извън часовия диапазон от 09:00 до 18:00 ч.

Тази статистика поставя под въпрос едно дългогодишно разбиране – че снабдяването на ресторантите трябва да се съобразява с традиционния работен график на доставчиците.

Всъщност данните подсказват точно обратното. Бизнесът има собствен ритъм, а все повече дигитални решения му позволяват да го следва.

Когато ресторантът работи, поръчките не могат да чакат

За хората извън ресторантьорския сектор вечерта обикновено означава край на работния ден. За собствениците и управителите на заведения тя често е сред най-натоварените части от денонощието.

Наред с обслужването на клиентите те трябва да следят наличностите, да планират следващите доставки и да се уверят, че кухнята и барът ще разполагат с необходимото.

Именно затова не е изненадващо, че според данните на Sirvis най-силната активност при поръчките е между 19:00 и 21:00 ч., като най-голямата концентрация е около 21:00 ч.

Разбира се, това не означава, че всяка заявка е направена лично от управител след края на смяната му. Но показва нещо съществено: снабдяването не се побира в рамките на стандартния работен ден.

Тук дигитализацията променя правилата. Вместо да чакат удобен момент за телефонен разговор или среща с търговски представител, заведенията могат да организират поръчките си тогава, когато имат възможност да преценят реалните си нужди.

Чрез Sirvis ресторанти, барове и други обекти могат да разглеждат предложения от различни доставчици, да сравняват условия и да подават заявки на едно място. Така процесът се съобразява с организацията на заведението, а не единствено с работното време на неговите партньори.

Понеделник и сряда са най-натоварени, но петък крие изненада

Ако часовете на поръчките разкриват една страна от ежедневието на заведенията, разпределението им през седмицата добавя още един интересен детайл.

Анализът на Sirvis показва, че понеделник е денят с най-много заявки – 20,3% от общия брой, следван непосредствено от сряда с 19,1%. Това означава, че само в тези два дни се концентрират 39,4% от всички поръчки.

На пръв поглед логиката изглежда ясна. Началото на седмицата е естествен момент за преглед на наличностите и планиране на необходимите продукти, а средата ѝ може да бъде удобна за следващо зареждане.

Данните обаче не позволяват да се твърди със сигурност каква е конкретната причина за тази активност. Те очертават повтарящ се модел, който заслужава внимание.

Още по-интересен е случаят с петък.

Макар тогава да се подават 15,3% от поръчките, денят се отличава с по-висока средна стойност на заявките.

Това е важна разлика. Един ден може да генерира по-малко поръчки, но те да бъдат за по-големи суми. Възможно обяснение е подготовката на заведенията за натоварения уикенд, макар анализът сам по себе си да не доказва такава причинно-следствена връзка.

За доставчиците обаче тези закономерности са повече от любопитна статистика. Те могат да бъдат ориентир кога клиентите са най-активни, кога подават по-стойностни заявки и как да се планира по-добре обслужването им.

От обикновена поръчка до по-добро бизнес решение

Доскоро голяма част от информацията за снабдяването оставаше разпръсната между телефонни разговори, съобщения, фактури и отделни системи.

Дигиталните платформи дават възможност тази информация да бъде разглеждана по нов начин. Вече е важно не само какво се поръчва, но и кога се случва това, колко често и на каква стойност.

За един доставчик подобни данни могат да бъдат полезни при планирането на работата и разпределянето на ресурсите. За ресторанта те са част от по-голямата картина на ежедневното управление.

И тук се откроява следващата стъпка в развитието на сектора: дигитализацията да не бъде просто заместител на телефонната поръчка, а инструмент за по-добра организация.

„Нашата амбиция не е просто да прехвърлим поръчките онлайн. Искаме да помогнем на заведенията и дистрибуторите да използват информацията от ежедневната си работа, за да вземат по-добри решения. Дигитализацията има истинска стойност тогава, когато не само улеснява процеса, а помага на бизнеса да работи по-умно“, посочват от Sirvis.

Тази философия има значение за целия сектор HoReCa, където навременните доставки, добрата организация и отношенията с партньорите са част от успешното управление на бизнеса.

Означава ли това край на търговските представители?

Навлизането на дигиталните решения неизбежно повдига въпроса каква ще бъде ролята на хората, които традиционно поддържат връзката между заведенията и доставчиците.

Отговорът не е непременно свързан със замяна.

Търговският представител продължава да има важна роля – той познава спецификите на клиента, може да предложи подходящи продукти, да обсъди нови възможности и да съдейства при по-сложни казуси.

Но трябва ли всяка рутинна заявка да преминава през телефонен разговор?

Според Sirvis технологиите могат да освободят повече пространство именно за онези човешки взаимодействия, които носят допълнителна стойност.

„Не вярваме, че технологията трябва да замени личните отношения в HoReCa. Напротив – тя трябва да ги направи по-ефективни. Когато рутинното поръчване може да се случва дигитално и извън стандартното работно време, търговският представител получава повече възможности да се фокусира върху клиента, неговите нужди и развитието на бизнеса му“, допълват от платформата.

По този начин дигиталните инструменти и личният контакт не се конкурират, а могат да се допълват. Едните улесняват ежедневните операции, а другият остава важен за изграждането на дългосрочни партньорства.

Бъдещето на снабдяването следва ритъма на бизнеса

Ресторантьорският сектор винаги е работил по правила, различни от тези на стандартния офис. Когато едни приключват работния си ден, за други най-натоварените часове тепърва започват.

Затова и промяната в начина на поръчване не е просто технологична новост. Тя е отговор на реалните потребности на бизнеса.

Данните от Sirvis показват, че заведенията вече активно използват възможността да подават заявки извън традиционното работно време. А закономерностите в дните и стойността на поръчките разкриват потенциал за по-добро планиране както от страна на ресторантите, така и на техните доставчици.

В свят, в който времето е един от най-ценните ресурси, ефективното снабдяване все по-малко зависи от това дали двама души са свободни да разговарят в един и същи момент.

Защото, когато един ресторант има нужда от нова доставка, най-важният въпрос вече не е колко е часът, а колко лесно може да направи следващата си поръчка.

*Източник: предоставени от Sirvis данни за анализираните онлайн поръчки. Наблюденията се отнасят до разглеждания дигитален канал и не представляват статистика за целия HoReCa пазар.